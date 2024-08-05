الذكاء الاصطناعي والفن التشكيلي.. لقاء تثقيفي في أسوان

القاهرة - محمد ابراهيم - نظمت ثقافة الطفل بفرع ثقافة أسوان لقاء بعنوان "الفن التشكيلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي" بالمعهد الأزهري الابتدائي النموذجي، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الفن التشكيلي

تحدث خلال اللقاء د. طارق صبحي، رئيس شعبة الخزف بغرفة صناعة الحرف اليدوية، عن دور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الفن التشكيلي، مشيرًا إلى أن برامج الذكاء الاصطناعي أصبحت بمثابة وسيط فني يمكن من خلالها أن يعبّر الفنان التشكيلي عن رؤيته من خلال تحديد المفردات، وكل ما يلزم العمل الفني المراد تصميمه من ملمس، إضاءة، تقنيات التلوين وغيرها.

تدريب عملي على برامج الذكاء الاصطناعي

تلى ذلك تدريب عملي على بعض البرامج البسيطة، حيث صمم المتدربون لوحات متنوعة تعبر عن موروثهم الثقافي والبيئة المحيطة.

ورش فنية متنوعة في قصر ثقافة أسوان

تواصلت الأنشطة المقامة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، مع ورشة فنية بقصر ثقافة أسوان لتصميم لوحات عن السد العالي.

أوضحت خلالها الفنانة ولاء حسين للمتدربين كيفية تصميم مجسم السد مع مراعاة الأبعاد اللونية والخطية.

ورش حكي وقيم تربوية

كما شهدت الفعاليات ورشة حكي نفذها فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود بجمعية تنمية المجتمع، تضمنت مناقشة قصص ذات قيم تربوية.

فعاليات هيئة قصور الثقافة: مشاركات مكثفة في المهرجانات والأنشطة الصيفية

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات مكثفة خلال الفترة الأخيرة، منها المشاركة الحافلة بمهرجان العلمين في دورته الثانية، بجانب انطلاق مهرجان أهالينا الصيفي بعدة محافظات، والعروض الفنية بالمدن الساحلية ضمن البرنامج الصيفي، ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية، والفعاليات المقدمة بقرى حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات وغيرها.