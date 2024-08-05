نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خساره فنيه جديدة.. وفاة محمود بندق بعد بتر ساقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفجع الموت الوسط الفني، حيث رحل عن عالمنا اليوم الفنان محمود بندق، وذلك بعد صدمة وفاة رواد الفن الأربعة المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي في حادث مروع.

وفاة محمود بندق

وتوفى محمود بندق عن عمر يناهز ٤٧ عام بعد صراع مع المرض، حيث علق السيناريست عمرو فهمى على صفحة التواصل الاجتماعى قائلًا: إنا لله وإنا اليه راجعون انتقل إلى رحمة الله الفنان المحترم الطيب محمود بندق.. الله يرحمك ويغفرلك يا صديقي".

سبب وفاة محمود بندق

كان محمود بندق قد تعرض لبتر في ساقه في الفترة الماضية، حيث كان يعاني من مرض السكر، ونتيجة تدهور حالته الصحية قرر الأطباء بتر ساقه، رغم محاولات عديدة لمعالجته ولكنها باءت بالفشل، وظل يعاني من المرض حتى أيامه الأخيرة.

الحزن يخيم من جديد علي الوسط الفني

وقد أثارت وفاة محمود بندق حزنًا واسعًا في الوسط الفني والجمهور، حيث تداول الكثيرون خبر وفاته معبرين عن صدمتهم وحزنهم الشديد لفقدان هذا الفنان الشاب والموهوب، يشتهر الفنان المصري محمود بندق بأدواره الكوميدية التي قدمها في العديد من الأعمال الفنية، كما يتميز بشخصية محببة لدى الجمهور، ايضا عمل مع العديد من النجوم الكبار في مجال التمثيل.

نبذة عن محمود بندق

ولد محمود بندق في 12 سبتمبر 1977، شارك في عدد من الأعمال الفنية، ومنها، مسلسل راجل وست ستات ج2 عام 2007 وفيلم إكس لارج 2011، وشارك في فيلم اكس لارج بطولة الفنان احمد حلمي، وتدور أحداث الفيلم حول مجدي وهو شاب بدين يعاني من السمنة الزائدة، لديه العديد من الصديقات المقربات، لكن بدانته الزائدة تجعلهن لا يفكرن فيه كزوج، يتواصل مجدي مع صديقته دينا التي كان يعرفها منذ الطفولة ويحاول التقرب إليها، لكنه يكتشف أنها تقوم بتحضير بحث لتقدمه في الجامعة عن حالته.

وتوفي اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024 بعد صراع مع المرض، وهو متزوج وله ابناء، شارك في العديد من الأعمال الفنية، وكان من أبرز أعماله: مسلسل راجل وست ستات ج2 قام بدور مميز في هذا المسلسل الكوميدي الشهير، فيلم إكس لارج شارك في هذا الفيلم الكوميدي مع الفنان أحمد حلمي، مسلسل كيلو بامية شارك في هذا المسلسل الكوميدي، فيلم ظرف صحي شارك في هذا الفيلم الكوميدي، مسلسل فندق رايق شارك في هذا المسلسل الكوميدي.