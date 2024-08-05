نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهور بحفل بورتو مارينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه تامر حسني رسالة لجمهور بورتو مارينا من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ونشر عدة صور من الحفل معلقًا:"مش عارف أقول إيه ولا إيه في جمهور بورتو مارينا العسل ده، شكرا عامر جروب عشان جمعتونا بالشكل الرائع ده، وبتمنالكم كل التوفيق في مشاريعكم القادمة رأس الحكمة و

في كل مكان".



تأجل حفل تامر حسني بلبنان

وكان محبي الفنان تامر حسني، قد فوجئ بتأجيل حفله المقبل في لبنان، والذي كان من المقرر إقامته في الثالث من أغسطس المقبل، وهو ما أثار جدلا بين صفوفهم.



موعد طرح يا نهار أبيض



كشف الشاعر الغنائي أحمد المالكي من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري عن موعد طرح أغنية "يانهار أبيض" الذي طالب الجمهور بطرحها منذ وقت طويل، ونشر المالكي من خلال خاصية إستوري فيديو لختام حفل العلمين بكوبليه من هذه الأغنية، معلقًا: "يا نهار أبيض، قريبًا خلال أيام ".



آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن أغنية معلمين هى آخر أعمال تامر حسني، وكانت الأغنية لصالح إحدى شركات الأتصال وتعتبر من أغاني الصيف ويشاركه بها بهاء سلطان وأشاد بها عدد من الجمهور.



كلمات أغنية معلمين



ما هو مش كده

ما هو برضه ميصحش نكون جامدين كده

جامدين أو ي ورايقين أو ي

ومعلمين على ناس أو ي

مش ذنبنا يشيلوا مننا

وحاجات كده كده كده

لما القمر يبان عادي يكتر الكلام

خلوا اللي يقول يقول

ما هو مين ده يوقعه

مش باين صوتكوا ليه

ولا إحنا فوق أو ي

طب واقفين تحت ليه

ما تيجولنا ما تطلعوا

زعلت.. طب معلش

لا متقفش.. طيب حاضر

طب هاعمل عادي

مش عايزك تزعل

أنا عايزك فاكك

أنا عايزك رايق

أنا عايزك هادي