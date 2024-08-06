بعد نجاحها في صفصف.. هالة صدقي تجدد التعاون مع محمد سامي

القاهرة - محمد ابراهيم -



تكرر هالة صدقي تجربة التعاون مع محمد سامي وذلك بعد نجاحهم معًا في جعفر العمدة وحقق نجاح كبير جدًا .



هالة صدقي تتعاقد على إش إش



وتعاقدت هالة صدقي على مسلسل "إش إش" و تجسد هالة دور الشخصية الأقرب لبطلة المسلسل التي تعتبرها كوالدتها وتحتمي فيها وتعتبرها السند والضهر لها، ومن المتوقع أن يشكل هالة صدقي ومي عمر ثنائي نسائي ناجح هذا العام.



أبطال مسلسل إش إش



وتعاقد على المشاركة في بطولة مسلسل إش إش بجانب مي عمر، ماجد المصري وهالة صدقي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية من أجل انطلاق التصوير قريبًا، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.



تفاصيل مسلسل “جعفر العمدة”



مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين.