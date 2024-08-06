نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرحها ..تعرف على كلمات أغنية كداب لـ رامي صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المطرب رامي صبري اليوم أحدث أغانيه بعنوان "كداب " ، وهى من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري.

كلمات أغنية كداب كداب يروح ملوش رجوع يعيش ويغرق في الدموع يستاهل إنه يعيش وحيد ده قلبه معمول من حديد ميستاهلش زعلي يوم خد وقت أكتر من اللزوم هنساه كإنه شيء مجاش و كإنه زرع متسقاش كإنه مات.. كإنه مات وخد معاه الذكريات.. كإنه مات ميدواش هيعيش حياته يفتكرني مهما عاش.. بعته ببلاش كداب يروح ملوش رجوع يستاهل إنه يعيش وحيد ده قلبه معمول من حديد كان للقساوة مادة خام ومكانش بيجمل كلام عملت عشانه زمان كتير ولا شوفت منه دقيقة خير ياخسارة اللي ضاع عليه لو ببلاش مش هشتريه والله راحة النفوس متتقلش بالفلوس كداب يروح ملوش رجوع يعيش ويغرق في الدموع يستاهل إنه يعيش وحيد ده قلبه معمول من حديد

آخر أعمال رامي صبري يذكر أن آخر أعمال رامي صبري أغنية "ع بالي" ، من كلمات الشاعر مصطفي مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري، وتوزيع رامي يسيّ.

كلمات أغنية "على بالي" لـ رامي صبري

على بالي لو عدت علينا سنين يا واحشني طولت في غيابك فين الدنيا من بعدك هعيشها لمين ما الناس شايفين بقى حالي أنا إيه على عيني عُمر وعدى وأنت بعيد وأنا لسه بحكي في حكايتنا وأعيد وحياني مش لاقيلها أي جديد طب وأنت بعيد قولي أعمل إيه ليالي حبيبي أنا مش بنساك ومكمل حياتي وأنا قلبي معاك بطمن عليك طول ما أنت بعيد وبصبر في قلبي وبستناك بقى هان على قلبك اللي بينا وراح خدت الحنين ومشيت سايبلي جراح مين اللي عايش في الفراق مرتاح أنا ليل وصباح مستني ألاقيك