نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. رامي صبري يحيي حفلا غنائيا ضخما في طنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ المطرب رامي صبري حملة الترويج عن حفلته الغنائية، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشر رامي صبري بوستر الحفلة، علي صفحتة الشخصية وعلق عليها قائلا: "جمهور طنطا العظيم متحمس جداً لأول مرة في طنطا معاكم.. مستنيكم يوم 16 أغسطس هنعمل حفلة أسطورية بحضوركم العظيم".

ويذكر ان طرح الفنان رامي صبري مؤخرًا أغنية "على بالي" وقد لقت الأغنية إعجاب الجمهور منذ الوهلة الأولي الذي طرح فيها برومو الأغنية.

وسرعان ما تصدرت تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع منصات الإستماع التي طرحت عليها، وقد لقت الأغنية إشادات واسعة من الجمهور وتصدر التريند حيث أنها تحتل التريند الثاني عشر عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو 756 ألف مشاهدة.

وأغنية "على بالي" من كلمات الشاعر مصطفي مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري، وتوزيع رامي يسيّ.