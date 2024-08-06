نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إن غاب القط..تعرف على تفاصيل فيلم هنا الزاهد وآسر ياسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتعاون هنا الزاهد لأول مرة مع آسر ياسين في عمل سينمائي جديد بعنوان "إن غاب القط"، وخلال الفترة الحالية يقومون فريق العمل بالتحضيرات الأولى استعدادًا لبدء التصوير الفترة المقبلة، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقية الأبطال المشاركين في العمل على أن يبدأ التصوير مع بداية النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، وفيلم إن غاب القط من إخراج سارة نوح، وتأليف أيمن وتار.



هنا الزاهد تستعد لـ ري ستارت



فيلم ري ستارت هو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.



فريق عمل فيلم ري ستارت



يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



آخر أعمال هنا الزاهد

يشار أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي شاركت في بطولته مع الفنان هشام ماجد، وحقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه في السينمات.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، بطولة هشام ماجد إلى جانب كوكبة من نجوم الكوميديا منهم: هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.