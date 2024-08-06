ندي بهجت لـ "دوت الخليج الفني": كل فريق "غموض" أصحاب وفي توافق بينا.. والمسلسل مش كوميدي (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت ندي بهجت في حوار خاص مع "دوت الخليج الفني"، عن كواليس مسلسل غموض و التصوير مع فريق العمل، وكشفت عن رأيها في مدى تأثير هذا العمل على الجمهور،.

وإلى نص الحوار

من الذي رشحك لدور ديانا في مسلسل غموض؟

الدور مختلف عني وجديد عليا واللي رشحني الاستاذ حسام سلامه المخرج، الاستاذ فتحي الجندي المؤلف، وانا بثق فيهم جدا، وفي ترشيحاتهم، وفعلا الدور طلع جيد جدًاوالمسلسل كله ممتاز ويحتوي على غموض واحداث متشابكه وهيعجب الناس أن شاء الله.

ما هي تفاصيل شخصيه ندى بهجت في مسلسل غموض؟

أنا دوري عبارة عن شخصية تدعى" ديانا"، و هي صديقة إلهام عبد البديع التي تقوم بدور “حبيبه” وتقوم ديانا بتصرفات مش لطيفه وتأخذ زوج حبيبه وتتسبب في طلاقهم، و أيضًا تستمر الصداقه بين حبيبه وديانا حتى يحدث كارثه في منتصف أحداث المسلسل ويترتب عليها باقي الاحداث.

كيف تبدو أجواء كواليس العمل بالنسبه لندى بهجت؟

الكواليس جميله جدًا لان احنا من درجة قربنا لبعض بنحس كاننا قاعدين في بيت حد مننا، ولكن وقت الشغل كل صناع العمل بيلتزموا، و أحنا بينا أولفه وتوافق كبير جدًا، وده الحلو لان المسلسل فيه تحول مش كوميدي وبيأثر علينا كلنا.

من وجهه نظرك كيف سيستقبل الجمهور مسلسل “غموض” ؟

أن شاء الله هيعجب الناس جدًا انا متاكدة وواثقه من ده.

ما هي أحدث أعمال ندى بهجت خلال الفترة القادمة ؟

بصور حاليًا، مسلسل “كنبة حبشي” وأن شاء الله سوف يتم عرض فيلم “جبل الحريم” في شهر 9 القادم، وفي اعمال أخرى يتم التحضير لها ولكن لم يتم الاعلان عنها.

ما هي تفاصيل مسلسل "كنبه حبشي" ؟

هو مسلسل حلقاته متصله منفصله وكل مره بعمل دور مختلف، من صعيديه إلى شعبيه، وسيده اعمال.

ما هو أكثر عمل قريب من قلبك؟

شخصيه موحه في الأجهر حبيت شخصيتها و ليس تصرفاتها وحبيت جواهر في بحر، لأن بحب الصعيدي جدًا.

ما سبب حب ندى بهجت للشعر الكيرلي؟

هو طبيعي كده ولكن لما الدور بيتطلب أن أغير من القصه والتسريحه فورًا بغيره.