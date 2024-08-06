الزفة الإسكندراني وفلكلور الإسماعيلية يضيئان مهرجان العلمين

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أحمد جودة - القاهرة - شهد الممشى السياحي بالمنطقة الترفيهية في مدينة العلمين الجديدة، أمس الإثنين، عروضًا استثنائية لفرقة الحرية للفنون الشعبية، ضمن فعاليات الأسبوع الرابع لبرنامج وزارة الثقافة بمهرجان العلمين.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مجموعة متنوعة من العروض التي تشارك بها الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

إبداعات فلكلورية سكندرية وإسماعيلية

افتتحت فرقة الحرية عروضها باستعراضات فلكلورية مستوحاة من التراث السكندري، حيث قدمت "بنات بحري"، "حلاوة شمسنا"، "زفة إسكندراني"، و"تحيا مصر"، وسط تفاعل حماسي من الجمهور. كما أبهرت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية الحضور بفقرات متنوعة، تضمنت "سمسميتي"، "بتغني لمين يا حمام"، "يا دنيا سمعاني"، "الصيادين"، "جتالة"، "أم الخلول"، "نوح الحمام"، و"الضمة"، بقيادة الفنان ماهر كمال. تلا ذلك عرض تنورة مذهل قدمه الفنان عربي رزق.

تفاعل الجمهور مع العروض

أعرب العديد من الحاضرين عن إعجابهم بالعروض والفعاليات، قالت إحدى الفتيات: "استمتعنا جدًا بالأجواء والعروض كانت رائعة للغاية. شاهدنا فقرات السيرك والفنون الشعبية، وكان الجو العام يدعو للبهجة."

وأضافت فتاة أخرى: "سعيدة بحضوري ومشاهدة فعاليات مهرجان العلمين على الطبيعة. المكان رائع وممتع، وفكرة وجود البحر بجوار المسرح وتقديم العروض وقت الغروب أضافت سحرًا خاصًا على الموقع."

تنظيم وإشراف فني متكامل

قُدمت الفعاليات تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش. ويشهد المهرجان مساء الثلاثاء بالمنطقة الترفيهية عروضًا لفرقتي أسوان والحرية السكندرية للفنون الشعبية.

مهرجان العلمين: وجهة سياحية رائدة

يعد مهرجان العلمين الأضخم في الشرق الأوسط، ويضم فعاليات جديدة في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية.

تتنوع الأنشطة بين الفعاليات المخصصة للأطفال، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بالإضافة إلى مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور، مما يجعله وجهة سياحية مهمة لآلاف الزوار من مصر والعالم.