في هذا الموعد.. تعرف على تفاصيل حفل زفاف بيريل بوزام وإرسين أريسي بطلان طائر الرفراف

القاهرة - محمد ابراهيم - أثار خبر زواج الممثلين التركيين بيريل بوزام وإرسين أريسي بطلان طائر الرفراف جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكشفت مصادر تركية إن بوزام وأريسي اختارا يوم 19 أغسطس الجاري، لإقامة حفل زفافهما.

وجاء هذا الخبر والإعلان في ظل التركيز الكبير على علاقة زميليهما في العمل، النجمة أفرا ساراتش أوغلوا التي تقدم دور "سيران"، ومارت رمضان ديمير الذي يقدم دور "فريد"، لا سيما بعد إعلان انفصالهما.

تفاصيل علاقة بيريل بوزام ووإرسين أريسي

وحسب المصادر التركية، فإن علاقة بيريل بوزام والتي عرفت من خلال دور "سونا" شقيقة "سيران"، ووإرسين أريسي الذي يقدم دور "عابدين" حارس "فريد" الشخصي وصديقه المقرب، بدأت منذ ما يقارب العام والنصف، أي خلال تصويرهما العمل.

وتفاعل الجمهور مع الخبر تفاعلًا واسعًا، لا سيما أن الثنائي حرصا قدر المستطاع الحفاظ على علاقتهما بعيدًا عن الجمهور والإعلام، ولم يثيرا كثيرًا من الجدل حولها مثل زميلهما.

ويذكر أن الثنائي وُجدا معًا قبل مدة في أمريكا حيث يقضيان عطلتهما الصيفية هناك، واحتفلا معًا بعيد ميلاد إرسين أريسي الذي صادف يوم 7 يوليو الماضي بحضور أفرا.

تفاصيل الموسم الثالث من مسلسل طائر الرفراف



يبدو أن الثنائي قررا أن يكون حفل زفافهما قبل البدء بتصوير الموسم الثالث من مسلسل طائر الرفراف بأيام، استغلالًا للإجازة، إذ من المقرر أن يعرض الموسم في شهر سبتمبر القادم، ولا يوجد أي تفاصيل واضحة عن قصة الموسم الثالث، خاصةً أن الحلقة الختامية من الموسم الثاني، كانت مليئة بالأحداث بعد إعادة شخصية أورهان كورهان "النجم التركي إمري ألتوج" إلى العمل، رغم إنهاء دوره بالوفاة في وقتٍ سابق.