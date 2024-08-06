نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "ولاد رزق 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “ولاد رزق 3”، بطولة النجم أحمد عز، إيرادات بلغت 419 ألف و131 جنيهًا، أمس.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف،، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.



قصة فيلم «ولاد رزق 3»



وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.