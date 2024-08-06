نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمية الخشاب لـ طلاب الثانوية العامة: هتنجحوا وتتخرجوا وهتلاقوا نفسكم بتشتغلوا في مجال تاني خالص ملوش علاقة بشهادتكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة سمية الخشاب على توجيه رسالة لطلاب الثانوية العامة، بعد ساعات قليلة من ظهور نتائجهم، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا.

وقالت سمية الخشاب: "روقوا وانبسطوا.. محدش واخد منها حاجة.. هتنجحوا وتتخرجوا وهتلاقوا نفسكم بتشتغلوا في مجال تاني خالص ملوش علاقة بشهادتكم.. عشان كده باقولكم متزعلوش على أي حاجه وربنا يوفقكوا”.



آخر أعمال سمية الخشاب



ويذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب الفنية، هو مسلسل "بـ100 راجل"، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم: صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبد المغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

أحداث مسلسل "بـ100 راجل"

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.