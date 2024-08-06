نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان النتيجة.. هؤلاء النجوم كانوا أوائل وفائقي الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار دائمًا نحو نتائج الثانوية العامة، حيث يتطلع الكثيرون لمعرفة من كانوا من بين أوائل هذه المرحلة المهمة. ومن بين هؤلاء الذين تألقوا في حياتهم الأكاديمية وحققوا نجاحًا باهرًا في الثانوية العامة، نجد مجموعة من النجوم الذين أبدعوا أيضًا في مجالاتهم الفنية.

خلال السطور القادمة تستعرض دوت الخليج حكايا من التفوق وسهر الليالي وذكريات من المذاكرة والاستذكار لفنانين معاصرين، تقترب أجيالهم من الأجيال الحالية، كانوا من أوائل ونابغي الثانوية العامة، إليكم تفاصيل عن بعض هؤلاء النجوم:

آسر ياسين خريج الجامعة الأمريكية

آسر ياسين - 100%

آسر ياسين، النجم المصري البارز، لم يكن فقط متميزًا في التمثيل بل أيضًا في حياته الأكاديمية. حقق آسر نسبة 100% في الثانوية العامة، ليلتحق بعدها بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بتخصص الهندية الميكانيكية، وتخرج فيها عام 2008، ما يعكس تفوقه وإصراره على النجاح منذ صغره. هذا الإنجاز الأكاديمي كان بداية لمسيرة حافلة بالإنجازات في عالم الفن.

أحمد فهمي درس العلوم السياسية

أحمد فهمي - 96.6%

أحمد فهمي، المعروف بخفة ظله وأدواره الكوميدية المميزة، كان أيضًا من الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة. حصل أحمد على نسبة 96.6%، والتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وهو ما يعكس اجتهاده وتفوقه الدراسي قبل أن يدخل عالم الفن ويحقق شهرة واسعة في التمثيل والتقديم التلفزيوني.

كريم فهمي لا زال يمارس عمله كطبيب أسنان بجانب الفن

كريم فهمي - 99.9%

كريم فهمي، الشقيق الأكبر لأحمد فهمي، لم يكن أقل تفوقًا. حصل كريم على نسبة 99.9% في الثانوية العامة، مما يعكس ذكاءه وتفوقه الأكاديمي. كريم لم يكتف بالتميز الدراسي، بل أصبح أيضًا نجمًا لامعًا في التمثيل والكتابة السينمائية، ولازال يمارس مهنة طب الأسنان بجانب عمله في الكتابة الدرامية.

حصلت منى على نسبة 95% في الثانوية العامة

منى زكي - 95%

منى زكي، النجمة المصرية المحبوبة، كانت دائمًا نموذجًا للتفوق والتميز. حصلت منى على نسبة 95% في الثانوية العامة، حيث درست الإعلام في قسم العلاقات العامة والإعلان في جامعة القاهرة.

محمد محسن صاحب الصوت العذب الذي درس الهندسة

محمد محسن - 94.5%

محمد محسن، المعروف بصوته العذب وأدائه المتميز في الغناء، كان أيضًا من بين المتفوقين في الثانوية العامة. حصل محمد على نسبة 94.5%، التحق بعدها بجامعة القاهرة لدراسة الهندسة. بدأ محسن انطلاقه الحقيقي من قلب ميدان التحرير، وقدم ألبومه الأول بعنوان «اللفً فـ شوارعك» في يناير 2012 متمسكا بتقديم عمل يحاكي الواقع الذي نعيشه. وقدم ألبومه الثاني بعنوان «حبايب زمان» في يوليو 2017.

سهر الصايغ في دور مليكة

أجمل عفريتة - سهر الصايغ

ربما لا ينساها الكثيرون ممن تابعوا مسلسل المداح 4، بطولة الفنان حمادة هلال، والتي ظهرت فيه سهر الصايغ في دور الجنية مليكة، والتي بعدها جاءت تعليقات الكثير من نشطاء ومتابعي النجمة على التواصل الاجتماعي بأنها "أجمل عفريتة". كات تخرجت الفنانة في كلية طب الأسنان من جامعة القاهرة العام 2013، لكن حبها للتمثيل منذ صغرها دفعها لتترك الطب والتفرغ للفن. بدأت التمثيل بسن صغيرة وكان أبرز أدوارها بالطفولة مسلسل أم كلثوم في عام 1999، حيث جسدت فيه شخصية "كوكب الشرق "في الصغر.

هؤلاء النجوم لم يكتفوا بالنجاح الأكاديمي، بل واصلوا مسيرتهم ليصبحوا من أبرز الشخصيات في مجالاتهم، محققين توازنًا بين التفوق الدراسي والنجاح الفني، والتي تقول بأنَّ الفنان غالبًا ذو عقل فائق، وتحصيل دراسي ممتاز، يتوائم مع نجوميته التي يترجمها في أشكال شتَّى ومتنوعة.