نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيرو كرامة.. رسالة جديدة من شقيق شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة شديدة اللهجة للفنان حسام حبيب، الذي اثار جدلًا بمنشوره عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك".

وكتب محمد عبد الوهاب رسالة هجومية قائلًا:"انت طالع تقول أنا متربي وعيلتي احسن ناس، ده انت امك اتطردت قدامك الساعة ٤ دوت الخليج بعد ٣ ايام جت البيت عندها هي واختك عادي وكأن مفيش حاجة حصلت زيرو كرامه بالوراثة".

وتابع: “وابوك أنا وانت اتفرجنا علي فضايحه مش عايز أفسر عشان الناس متقرفش اكتر ماهي قرفانه عيلة ايه يا لوسي يا سبوبه انت فاكر الناس بتصدق الهبل ده طب ماتقول كده للناس العيلة دي بتصرف منين ولا أوريهم أنا بالصوت والصورة”.

وفي وقت لاحق تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لهجوم شديد من شقيقها، الذي اثار جدلًا بمنشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وسط حيرة جمهورها ومتابعيها.

وكتب: "يا شيخة والله ربنا ياخدنا بقي عشان نرتاح من القرف ده كفايه بقي اقسم بالله قرفنا والناس قرفت واشمئزات منكم انتو اقذر قصة عرفتها البشرية والله حسبي الله ونعم الوكيل فيكم انتو الاتنين".