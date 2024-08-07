تامر عبد المنعم يشيد بألبوم أنغام الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - أشاد الفنان تامر عبد المنعم بألبوم الفنانة أنغام الجديد، حيث نشر البوستر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك ".

كتب تامر عبد المنعم:'البوم تيجي نسيب لأنغام وكل فريق العمل من المبدعين كشف تفاهة ٩٥٪؜ مما يُقدم بسوق الغناء حاليا شابوه.

نجحت أنغام في الحفاظ على الصدارة بالمركز الأول بتريند يوتيوب بأغنية "هو انت مين "،وحقتت نسبة مشاهدة عالية تقترب من 3 مليون مشاهدة.

يضم الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا.



الشاعر أمير طعيمة يتعاون معها في 4 أغنيات هم «بنعمل حاجات» من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، وأغنية مكانش وقته من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع مادي، وأغنية هقولك إيه ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع محمد العشى، وأغنية بقالك قلب من توزيع طارق مدكور وألحان الموسيقار رياض الهمشري.