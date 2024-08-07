بتول الحداد تروج لشخصيتها في مسلسل "برغم القانون"

القاهرة - محمد ابراهيم -

روجت الفنانة بتول الحداد عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "برغم القانون"، حيث حرصت "بتول" على مشاركة جمهورها بكواليس المسلسل والكشف اسم شخصيتها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالبرومو تعليقًا قالت فيها:" من تحضيرات شخصية تهاني في أول يوم تصوير هتشوفوا تهاني قريب أوي في مسلسل برغم القانون ".



تعليقات الجمهور على منشور بتول الحداد

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، منتظرينك، دايما متميزة، وغيرها من التعليقات.

مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون الذي يقوم ببطولته إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، ياسر عزت، نبيل علي ماهر، وهو من إخراج شادي عبدالسلام وتأليف نجلاء الحديني.



من هي بتول الحداد؟

بتول الحداد ممثلة تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وكان فيلم فتاة المصنع للمخرج محمد خان عام 2014 بداية مشوارها الفني، ثم شاركت عام 2016 بمسلسل يونس ولد فضة مع الفنان عمرو سعد، ثم مسلسل نسر الصعيد مع الفنان محمد رمضان، وحكاية واحد في المية من مسلسل زي القمر الجزء الثاني، كما شاركت عام 2023 في مسلسل جميلة مع الفنانة ريهام حجاج، وآخر أعمالها في مسلسل صلة رحم بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي.

