تامر عاشور يكشف عن موعد ومكان حفله الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم -

رفع النجم تامر عاشور مستوى الحماس لجمهوره من خلال الكشف أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى مرسى مطروح، حيث شارك "تامر" جمهوره ببوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:" تامر عاشور في ليالي مصر، الخميس ١٥ أغسطس في قرية الدفاع الجوي، مرسى مطروح".

تعليقات الجمهور على منشور تامر عاشور

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال تامر عاشور



والجدير بالذكر آخر أعمال تامر عاشور أغنية هيجيلي موجوع، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



والأغنية من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.

وتضمنت كلمات أغنية هيجيلي موجوع الأتي: هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان، هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان، هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي على إيه، هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه، هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش، معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش، ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش، هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش، مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع، اة ياعيني عشمان قولوله خلصان.