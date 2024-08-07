غادة إبراهيم في "مجلس العقلاء" ضمن أنشطة "كتلة الحوار"

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار الأنشطة الثقافية "لكتلة الحوار" وفي إطار جهودها المتعددة نحو تقديم أنشطة نوعية علي مستوى الجمهورية بما يدعم تنمية الوعي والثقافة والوجدان المصري.



تقدم "كتلة الحوار "المسرحية الكوميدية الإستعراضية "مجلس العقلاء" تأليف وأشعار أيمن حافظ وإخراج محمد الخولى تمهيدا للعرض في الأيام القادمة.



مسرحية "مجلس العقلاء" تدور في قالب كوميدى غنائي إستعراضى.



ابطال المسرحية

يشارك في البطولة غادة إبراهيم ورضا حامد ومحمد شلش وعبد السلام الدهشان وسعيد المختار ورحاب الغراوى وخالد محروس ومحمود عامر وعبير مكاوى وأيمن اسماعيل ومحمد عابدين تأليف وأشعار أيمن حافظ إستعراض د. أشرف فؤاد ألحان وتوزيع أ. وليد خلف ملابس أحمد حجاج مخرج منفذ سامى المصرى إخراج محمد الخولى.



ستعرض المسرحية أولا في القاهرة على مسرح جلال الشرقاوى يوم الخميس القادم ثم الأسكندرية ومرسي مطروح وبور سعيد ومعظم محافظات مصر قبلى وبحرى وستكون مفتوحة للجمهور العام دون تذاكر ودون سعى لأى ربح.