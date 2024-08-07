نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشرنوبي يحتفل بعيد ميلاد محمد يسري بهذة الكلمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان محمد الشرنوبي بعيد ميلاد صديقه الفنان محمد إبراهيم يسري من خلال صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام ".

كتب شرنوبي :' كل سنه وانت طيب ولذيذ وجدع وفي ضهري يا حبيب قلبي

تفاجأ جمهور ومحبي الفنان محمد الشرنوبي بغلق أغنية "استغنينا" من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث قامت المنتجة سارة الطباخ بغلق أغنية "استغنينا" حيث طالبت بحقوق الطبع والنشر لصالح شركتها Earth production.

والجدير بالذكر أنه قد طرح الفنان محمد الشرنوبي مؤخرًا أغنية "استغنينا" بالتزامن مع إحتفالات عيد الأضحى المبارك، تعد هذه الأغنية هي ثاني تعاون يجمعه بالملحن عزيز الشافعي حيث أن الأغنية هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي والأغنية هي من إنتاج شركة gamma music.

وقد طُرحت الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر جميع منصات الإستماع، وقد لقت الأغنية انتشارًا واسعًا بين الجمهور ولقت نجاحًا كبيرًا وقد شارك الجمهور الأغنية وقاموا بالغناء معها ومشاركة تلك الفيديوهات مع الشرنوبي وعزيز الشافعي.