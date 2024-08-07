محمد صبحي: وافقت على فيلم الكرنك عشان كنت محتاج ٣٠ جنيه 

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أحمد جودة - القاهرة -

أقيم مساء أمس فعاليات ماستر كلاس الفنان القدير محمد صبحي والتي تُقام من ضمن فعاليات مهرجان القومي للمسرح المصري للدورة ال ١٧ بحضور الفنان القدير محمد رياض رئيس المهرجان المسرح المصري .



محمد صبحي

تحدث خلال الندوة عن بدايته الفنية و أنه كان مليئ بالشغف الفني و كان لديه أكثر من موهبة أبرزهم الكامنجا و البليه و غيره ثم اكتشف في نهاية الأمر انه شغوف بالتمثيل .

و أفصح عن ذكريات جمعته بأحد أصدقائه عندما مات يذهب إلى موهبة يسبقه و ينجح و يحصد المركز الأول .

و كشف عن سبب مشاركته في فيلم " الكرنك " قائلًا " جالى ممدوح الليثي و قالي امضي الساعة ٩:٣٠ كنت في بروفة مسرح و لكني كنت رافض أوافق الإ لما اقرأ السيناريو الأول و قالي لو كنت روحت لرشدي أباظة مكنش تعباني زيك كدة دى سعاد حسني هتبقي معاك دة فيلم هينقلك ناقلة تانية و لكن كنت مصمم على رأي لحد ما شوفت أني العقد مكتوب فيه ٣٠ جنيه مقدم و أنا محتاجهم عشان أجيب كالونات من وكالة البلح فوافقت فورًا "