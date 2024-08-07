نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمتها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر ترند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب ترند جوجل وذلك بعدما ناشدت الصحافة والإعلام بالوقوف معها ضد الفنان حسام حبيب للبعد عنها مؤخرا بعد الواقعة الأخيرة

تتعرض الفنانة شيرين عبد الوهاب لأزمة كبيرة بعد خلافاتها الكبيرة مع طليقها الفنان حسام حبيب، حيث أكدت أنها تعيش صدمة نفسية ومعنوية كبيرة بسبب تصرفاته الأخيرة.

اتهمت شيرين حسام بسرقة مجوهراتها وتحويل مبالغ مالية كبيرة من حسابها إلى حسابه الشخصي.

وزعمت شيرين أن حسام يحاول فصلها عن بناتها بعد استعطافه لهما وناشدت شيرين الدولة بالتدخل لحمايتها من حسام، خاصة بعد تخلي عائلتها عنها.

أكدت شيرين أنها بحاجة ماسة لاستكمال علاجها النفسي حتى تعود إلى طبيعتها وحياتها العملية مرة أخرى.

تعتبر هذه الأزمة من أكثر القضايا الفنية إثارة للجدل في الفترة الأخيرة، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير معها، وتضامن مع الفنانة شيرين.