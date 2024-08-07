نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرنوبي يطرب الجمهور بـ القلوب أسرار من ألبوم أنغام الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشر شرنوبي من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو له يغني به أغنية "القلوب أسرار" من ألبوم أنغام الجديد تيجي نسيب ، والأغنية من ألحانه .

كلمات الأغنية



القلوب أسرار حبیبي وسر یانت

حضن لما بخاف بروح واتدارى فیه

لأ مفیش منك یا حب العمر ھو

أنت عندي بالعالم ده كله اللي فیه

المشاعر بیننا بتلف في دوایر

والقدر أوقات یرتب من بعیده

واللي كنت زمان قفلت علیه الستایر

افتكرته لما شوفتك من جدید

كل صفحة قفلتھا مستحیل أرجع لھا

إلا صفحه فیھا صورتك

عمري واقف عندھا

كل غنوة سمعتھا

كل فرحو فرحتھا

فیھا دایما حاجة ناقصة

وأنت جیت كملتھا

وأما سألوني في حیاتك حد

محمد شرنوبي ينتظر إقامة جبرية

وينتظر الفنان محمد الشرنوبي طرح أحدث أعماله الدرامية وهو "إقامة جبرية"، وهو من بطولة هنا الزاهد وصابرين، وآخرون من النجوم، وومن المقرر طرحه خلال الفترة القادمة، ويتكون المسلسل من 10 حلقات، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، وتتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة.

آخر أعمال شرنوبي

يذكر أن آخر أعمال شرنوبي أغنية إستغنينا .



كلمات أغنية "استغنينا" لـ محمد الشرنوبي

إستنقصناكوا لما بجد عرفناكوا

لما بجد عرفناكوا

وفهمنا بتعملوا إيه

وإسترخصناكوا لما كدبتوا وأنكرتوا

لما كدبتوا وغيرتوا إللي حلفتولنا عليه

إستنقصناكوا لما بجد عرفناكوا

لما بجد عرفناكوا

وفهمنا بتعملوا إيه

وإسترخصناكوا لما كدبتوا وأنكرتوا

لما كدبتوا وغيرتوا إللي حلفتولنا عليه

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

ده إحنا رقصنا وهيصنا مصدقنا خلصنا وعدينا

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

وعنينا بتيجي في عينيكوا

نلاقيكم هتموتوا علينا

إنتوا نزلتوا فعلينا

إنتوا رخصتوا فغلينا

وعشان نيتنا الحلوه

وعشان نيتنا الحلوه

ربنا مناصركمش علينا