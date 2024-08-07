نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام ماجد: "إكس مراتي" جرعة دسمة من الكوميديا.. وانتظروا الجزء الثاني من "أشغال شقة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان هشام ماجد، إن هناك جرعة من "الأكشن" خلال فيلم “إكس مراتي” قد قدمها محمد ممدوح بشكل رائع.

وأشار في نصريحات صحفية، إلى أن الفيلم بشكل عام به جرعة دسمة ومتكاملة من الكوميديا والأكشن والرومانسية، لافتًا إلى أنه يتمنى بالفعل أن تعجب الجمهور.

وأوضح أنه تحمس للغاية منذ البداية لتقديم فيلم "إكس مراتي" بمجرد قراءتي للسيناريو لأنني كنت أرغب في تقديم شخصية مختلفة وهي شخصية الدكتور النفسي التي لم أقدمها من قبل.

وبالنسبة للتحضيرات، أشار إلى أنها لم تكن صعبة، فقد ذاكر ودرس الشخصية جيدًا ثم تحدث مع العديد من الأصدقاء ومنهم طبيب نفسي للتأكد من بعض المصطلحات الطبية الخاصة.

وقال: “في النهاية نحن نقدم كوميديا، فمن الطبيعي أن يكون هناك بعض المبالغة في بعض الأشياء. وقد أحببت شخصية الدكتور يوسف بكر وحياته فهي مختلفة عما قدمته من قبل”.

واختتم حديثه بأنه يستعد لعرض مسلسل "اللعبة" الجزء الخامس على منصة شاهد، وأيضًا هناك تحضيرات للموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة".