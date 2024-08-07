نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفاء جلال: عندي 50 سنة..وربنا يهديني واتحجب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة صفاء جلال أنها بدأت مشوارها مع الفن عن طريق الإعلانات، ووقتها كانت أسرتها ترفض دخولها المجال، وخاصة أن طفولتها لم يكن بها معالم تدل على أنها سوف تكون ممثلة، فقد تخرجت من كلية الآداب قسم اجتماع، مشيرة إلى ان والدها رأها لأول مرة على الشاشة في عمل فني قبل وفاته بعامين.

صفاء جلال تكشف سبب ابتعاد شقيقتها عن الإعلانات



وأضافت صفاء في تصريحات تليفزيونية للإعلامية يمني بدراوى عبر برنامج "حواديت الناس" على قناة الشمس ان شقيقتها سلوى خاضت تجربة الإعلانات مرة واحدة، وارتدت الحجاب وهي في الاعدادية والتزمت تماما به في مرحلة الثانوية، ثم أكملت مشوارها في مجال الإخراج.

وقالت صفاء: "أعلم جيدا أن الحجاب فرض وربنا يهديني واتحجب، وبقول علي الهوا انا عندي 50 سنة وبحب اقول سني لأن عشت كل مراحل عمري بكل حلاوتهم ومرهم، والان انتقلت من مرحلة البنت لمرحلة تجسيد دور الام، وقعدت 3 سنوات بسبب عدم التصنيف، حتي جسدت في مسلسل" صيد العقارب" دور ام لثلاث شباب.

وتابعت صفاء قائلة: " السوشيال سلاح ذو حدين، واواجه الشائعات بسكوتي، الطناش احسن شي في التوقيت،والجيل الجديد معندوش لغة الطناش، وأنا بحب الأكل وعشان كده بجرب كل أدوات التخسيس ومنها الكبسولة".

صفاء جلال زوجي اتفق معي على عدم تجسيد دور راقصة مدى الحياة

وأشارت إلى أن زوجها اتفق معها على عدم تجسيد دور راقصة مدى الحياة، مؤكدة إنه ا ممثلة تحترم الورق، واحترامها لعملها يأتي من احترامها لنفسها وبيتها وأولادها وبناتها الذين سبق وتعرضوا لمضايقات بسبب عملها كفنانة.



وأضافت أنها ترى أن الست سوير مان وأن الرجل لا يعرف شيئا سوي الشغل، مؤكدة أن الستات فيهم نكديين ولا بد على كل سيدة ان تختار الوقت المناسب الذي تطلب فيه شيئا من الرجل.

تصريحات ابنة صفاء جلال

وشهدت الحلقة أول ظهور اعلامي ل "كارما" ابنة الفنانة صفاء جلال، حيث قالت كارما: " انا عندي 17 سنة وبحب الفاشون والاستايلات، واري ان ماما اشطر واحدة في الطبيخ وبنتعامل مع بعض بفيديوهات الاكل، فيما قالت صفاء ان كارما تشبه والدها كثيرا، هما الاتنين رايقين وانا وسلمي مجانين".