نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق ملتقى "أهل مصر" السابع عشر لثقافة المرأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد قصر ثقافة الأنفوشي انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي السابع عشر لثقافة وفنون المرأة والفتاة، ضمن مشروع "أهل مصر"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ، ويستمر حتى 14 أغسطس تحت شعار "يهمنا الإنسان".

انطلاق الفعاليات وتكريم الراحل محمد فاروق

بدأ الحفل بالسلام الوطني، تلاه كلمة رئيس الإقليم أحمد درويش، الذي طلب الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل محمد فاروق، مدرب فرقة الأقصر للفنون الشعبية.

استهداف المحافظات الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية

عبر أحمد درويش عن اعتزازه بإقامة الملتقى في الإسكندرية، وأوضح أن المشروع يركز على المحافظات الحدودية التي تنال قسطًا أقل من الخدمات الثقافية، لتحقيق أهداف وزارة الثقافة في التنمية الثقافية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

دعم الدولة لدور المرأة

رحبت الدكتورة دينا هويدي بالحضور، مشيرة إلى أن الملتقى يعكس اهتمام الدولة بدور المرأة، ويعد فرصة للفتيات والسيدات للتعرف على التراث الثقافي والفني المصري.

محاور الملتقى: التنمية الثقافية والتمكين الاقتصادي

يتضمن الملتقى محورين أساسيين: التنمية الثقافية والفنية من خلال المحاضرات والورش التثقيفية، والتمكين الاقتصادي عبر الورش الفنية والحرفية واكتشاف المواهب، بالإضافة إلى برنامج رياضي لتحسين الصحة النفسية.

ورش فنية وحرفية متنوعة

يشمل الملتقى ورشًا فنية وحرفية تراثية ومعاصرة، مثل ورشة الشعر والأدب، ورشة القصة القصيرة، ورشة التمثيل والمسرح، الغناء والموسيقى، وورش للحرف اليدوية كنسيج السجاد والخيامية والمكرمية والإكسسوار.

العروض الفنية وختام الفعاليات

اختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة كورال مركز الجيزة الثقافي "فكرة" بقيادة المايسترو سامح نبيه، وتضمن عددًا من الفقرات الغنائية الطربية والمعاصرة.

تفاصيل الملتقى وفعالياته

يقيم الملتقى فعالياته بمشاركة 120 سيدة وفتاة من المحافظات الحدودية ومشاركات من جمعية "أصداء" للصم والبكم، ويتضمن اللقاءات التوعوية والورش الفنية والتفاعلية وزيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية بالإسكندرية.

أهداف مشروع "أهل مصر"

يعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، ويهدف إلى تشكيل الوعي، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية.