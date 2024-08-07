نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرقتا أسوان والحرية تقدمان الفلكور النوبي والسكندري بمهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوالى العروض الفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة بمهرجان العلمين في نسخته الثانية، ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

إطلالات جنوبية وساحلية مميزة

قدمت فرقتا الحرية وأسوان للفنون الشعبية عروضهما بالممشى السياحي بالمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، بدأت بالاستعراضات الفنية الساحرة للجنوب قدمتها فرقة أسوان بقيادة مدحت محرم، بفقرات من الفلكلور النوبي منها "الأراجيد، التاتا، الكف، النجرشاد" بجانب فاصل غنائي للفنانين حمادة حربي، وعمر مصطفى.

التراث السكندري على المسرح

قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة نصر الدين محمد مجموعة من الاستعراضات المميزة لمدينة الثغر منها "رقصة بنات بحري، ولاد السيالة، الزفة الإسكندراني، تحيا مصر".

تنظيم العروض بالتعاون مع الإدارات الثقافية

العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وتنفذ بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

فعاليات جديدة وأجواء ترفيهية متنوعة

يشهد مهرجان العلمين هذا العام فعاليات جديدة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور، مما يجعله مقصدا سياحيا مهما لآلاف الزائرين من مصر والعالم.