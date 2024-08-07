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أحمد جودة - القاهرة - مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم النجمة الفرنسية آن باريلود

قررت إدارة مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تكريم النجمة الفرنسية آن باريلود في دورته الأربعين التي تقام خلال الفترة من خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر 2024 تحت رعاية الفنان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، ويرأس المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية محطات من حياة الفنانة أن باريلود.

النجمة آن باريلود



البدايات الفنية للنجمة آن باريلود

بدأت النجمة أن باريلود بدأت نشاطها الفنى في عام 1977؛ إشتهرت لدى الجمهور العالمى بأدائها الشخص منية الرئيسية في فيلم المخرج لوك بيسون La Femme Nikita، ولدت باريلود في باريس؛ أثناء دراستها في المدرسة درست الباليه؛ لتبدأ مسيرتها السينمائية في السادسة عشرة من عمرها بالمشاركة في فيلم L'hôtel de la plage للمخرج ميشيل لانج فى عام 1978؛ وتعد انطلاقتها الحقيقية في فيلم La Femme Nikita الذى قدمته عام 1990؛ ولعبت فيه شخصية مجرمة أدينت وحُكم عليها بالسجن مدى الحياة، بتهمة قتل رجال شرطة أثناء عملية سطو مسلح على صيدلية، ولكن تتغير الأمور عندما يزيف مسؤولو الحكومة وفاتها ويجندونها كقاتلة محترفة؛ بعد تدريب مكثف تبدأ حياتها المهنية كقاتلة؛ حيث تكافح من أجل تحقيق التوازن بين عملها وحياتها الشخصية، لتظهر موهبتها في هذا المجال وتتقدم حياتها المهنية؛ حتى تفشل فى مهمة بإحدى السفارات، حقق الفيلم نجاحا بشباك التذاكر؛ كما حازت عنه على جائزتين الأولى هى سيزار لأفضل ممثلة عام 1991؛ والأخرى كانت جائزة دافيد دى دوناتيللو لأفضل ممثلة أجنبية، وبعد بعد فيلم La Femme Nikita ؛ غادرت باريلود فرنسا لتشارك في ثلاثة أفلام في الخارج: Innocent blood وFrankie starlight وMap of the human heart وهو فيلم من إنتاج عام 1992 للمخرج النيوزيلندي فينسنت وارد، وتدور أحداثه قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية حول حياة أفيك، وهو صبي كندي من الإسكيمو؛ وشاركها البطولة بالفيلم جيسون سكوت لي وباتريك بيرجين وجون كوزاك؛ وقد فازت عن دورها بجائزة مهرجان طوكيو السينمائى الدولى.

أهم أفلام آن باريلود في بداية الألفية

ومن أهم أفلامها فى بداية الألفية الجديدة Deadlines الذى قدمته عام 2004؛ وهو فيلم أكشن نالت عنه جائزة أفضل ممثلة من مهرجان باريس السينمائى، وفي عام 2010؛ قامت بدور البطولة في فيلم الإثارة النفسية الفرنسي In Their Sleep؛ الذي أخرجته كارولين دو بوتيه وشقيقها إريك دو بوتيه.



عن حياتها الشخصية

أما عن حياتها الشخصية، فقد تزوجت آن من المخرج لوك بيسون وأنجبت منه عام 1987 إبنتهما الوحيدة الممثلة جولييت بيسون، لتنفصل عنه وتتزوج من بعده عام 2005 الملحن الموسيقى جان ميشيل جار، وإستمر الزواج لمدة خمسة أعوام حتى حدث الانفصال في عام 2010.

أهم إنجازات الفنانة آن باريلود

وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية كعضو لجنة تحكيم، ورئيس لجنة تحكيم، ونالت على العديد من التكريمات المحلية والدولية، وشاركت أيضا في الدعاية في إحدى بيوت الأزياء العالمية والبرفانات، ولمع إسمها في عالم الفن، كما قدمت العديد من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا وفازت عنها بالكثير من الجوائز والتكريمات المحلية والدولية، وبعد النجاح التي حققته سافرت إلى أمريكا وقدمت أفلام ناجحة حققت منها نجاحا كبيرا ولمع إسم باريلود في السينما والمسرح والدراما في أوروبا وأمريكا، حتر أنها فازت بفليم لها في مهرجان طوكيو الدولي للافلام، وكتب عنها النقاد والسينمائيين أنها تشبه كاترين دو نوف، وقام النجم الكبير الان دولون باختيارها بطلة لفيلمه اللذان عرضا عام ١٩٨١-١٩٨٣..

ولم تقف باريلود عند هذا الحد فقط ولكن موهبتها وثقافتها وأدائها المميز جعل منها فنانة ذو طابع خاص. وقدمت ايضا كتابا من تأليفها حقق نجاحا مشهودا عام 2021 les abusés، وتعد آن باريلود من أهم ممثلات فرنسا وأوروبا بشكل عام، وحازت على جائزة السيزار Cesar عن فيلمNikitia الذي حقق أعلى الإيرادات ونالت أيضًا العديد من الجوائز لهذا الفيلم.