ايهاب عبد الواحد.. أكرم حسني من ألطف مفاجأت ألبوم أنغام وهو شاعر حقيقي

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أحمد جودة - القاهرة - عبر الملحن إيهاب عبد الواحد عن سعادته الكبيرة بنجاح ألبوم "تيجي نسيب" مع الفنانة أنغام خصوصا بعد مشاركته في خمس أغاني بالألبوم

وأكد عبد الواحد أن نزول ألبوم درامي في موسم الصيف كانت مغامرة كبيرة من أنغام وصناع الألبوم لكن نجاح الألبوم كان أكبر دليل على نجاح المغامرة



إيهاب عبد الواحد يتحدث عن أكرم حسني

وتحدث إيهاب عن التعاون مع الفنان أكرم حسني في كتابة أغنيتين من الألبوم قائلا " تيجي نسيب وخليك معاها هم المفاجأة الأكبر في الألبوم لأنهم من أشعاره وهو اللي قالي أنا كاتب كلام مختلف عن الأغاني اللي بقدمها وشايف أنغام فيهم وعرضهم عليها وتشجعت جدا إنها تعملهم لدرجة إنه ا تختار تيجي نسيب علشان تكون اسم الألبوم وهو من ألطف مفاجأت ألبوم أنغام"

ويستعد إيهاب عبد الواحد لأكثر من تعاون موسيقي الفترة المقبلة مع الفنانين أصالة وأحمد سعد ومحمد حماقي

يذكر أن إيهاب عبد الواحد تعاون مع الفنانة أنغام في خمس أغاني من ألبوم "تيجي نسيب" وهم

خليك معاها، هقولك إيه، مكانش وقته، خليك معاها وتيجي نسيب