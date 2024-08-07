نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كزبرة لـ طلاب الثانوية: 'كل واحد على قد تعبه فمحدش ييأس والدنيا موقفتش' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان أحمد بحر «كزبرة»، عن نتيجة الثانوية العامة، من خلال خاصية القصص القصيرة على «إنستجرام»:، موضحا أنه سعى لتحقيق حلمه بعدما حصل على مجموع غير مرض في الثانوية العامة، ووصل إلى حلمه بعد تركيزه وثقته في نفسه.

رسالة كزبرة لـ طلاب الثانويه

كتب كزبرة:يوم النتيجة بيفكرني بأصعب أيام حياتي زي النهاردة أنا كنت جايب 67% في الثانوية عامة وساعتها المجموع ده مكنش أحسن حاجة وقولت الحمد لله وساعتها قولت أنا هفضل مركز في الحاجة اللي بحبها ومحدش كان مصدقني وأقرب الناس ليا ودعيت ربنا إنه يكرمني وميأستش، الحمد لله وصلت لأول سلمة من حلمي السنة دي بعد ما اتمرمط سنين وانتقادات توصل الواحد إنه ينتحر".

واضاف كزبرة:" فأنا حابب أقولكم إن الدنيا حلوة وربنا أكيد ليه حكمة في اللي بتحصل وبيدي كل واحد على قد تعبه فمحدش ييأس والدنيا موقفتش وتقدر تثبت لنفسك ولكل اللي حواليك إنك تقدر تنجح وربنا يكرم الجميع، بالنسبة للناس اللي نجحت وجابت مجموع اللي نفسها فيه مبروك وربنا يكتب للجميع الخير والنجاح الدايم".

نجاح كزبرة

سبق، احتفل مطرب المهرجانات كزبرة بالنجاح والانتشار الواسع الذي حققه الفترة الأخيرة على طريقته الخاصة بعد مشاركته في عدد من الأعمال الفنية والحملات الإعلانية وتصدر مهرجاناته التريند، واسترجع ذكريات أولى أغانيه في المترو، شارك مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام وهو في المترو، وعلق على مقطع الفيديو، قائلًا: "من 8 سنين أول فيديو عملته كان في المترو دلوقتي الحمدلله أنا صوري في جميع متروهات مصر الحمدلله دائمًا وأبدا".

اخر اعمال كزبرة

وكان اخر اعمال كزبرة هو فيلم الحريفة شارك في بطولته نور خالد النبوي أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، مع ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بمشاركة أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

وايضا شارك في مسلسل كوبرا من بطولة محمد إمام، الذي عرض خلال موسم رمضان 2024،شارك في بطولته كل من: محمد إمام، مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد.