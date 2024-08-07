نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عبد العزيز: 'استنونا في مهرجان العلمين بمسرحية "السندباد"' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم كريم عبد العزيز، وباقي أبطال مسرحية "السندباد" عن موعد عرض مسرحية "السندباد" بمهرجان العلمين وذلك عبر ڤيديوهات تم نشرها عبر موقع الصور الشهير إنستجرام.

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سيتم عرض مسرحية "السندباد" بالعلمين من يوم 8 إلى 10 أغسطس،وجاء ذلك طِبقًا للتعاون المشترك بين مهرجان العلمين وموسم الرياض وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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في سياق آخر حقق النجم كريم عبد العزيز، رقم قياسي جديد بمسرحيته "السندباد" وذلك بعد عرضها في مدينة "أبها"، والرياض و"سيتي ووك" بجدة بـ المملكة العربية السعودية، حيث تصدرت التريند واحتلت المركز الأول على تويتر، عقب عرضها بساعات قليلة.

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جدير بالذكر أن مسرحية «السندباد» من بطولة كل من كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، ويزو، بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، وإنتاج آلاء الغزالي،وإخراج أحمد الجندي.

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