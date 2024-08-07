نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدلة سوداء.. أحدث ظهور لـ مي سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة مي سليم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، صورة لها من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ مي سليم

ظهرت مي مرتدية بدلة سوداء اللون، واعتمدت الشعر المنسدل على كتفيها، وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر يبرز جمال ملامحها.

اخر اغاني مي سليم

ومن ناحية اخري، تعد اغنيه "إحنا كبنات" هي آخر الأعمال الغنائية لـ مي سليم، والتي طرحتها في شهر ديسمبر من عام 2022، وكانت الأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد مجدي، وحققت الأغنية نجاحًا ورواجًا من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي على العديد من منصات التواصل الإجتماعي.

كلمات اغنية "إحنا كبنات"

إحنا كبنات عارفين الدخلة الأولى كلها طيبة ورجولة

ومحدش غيري هيحاسب فتقولي ده شخص مناسب

هو فيه ناس كده معقولة

تدبسي فيه يظهر لك بعض حقايق

تبتدي بمزاجي مش رايق يعملك فيها مجنون

وفلوسي خلصت مديون دي الوقتِ إنت المسؤولة

فتشيلي الشيلة والحجة بقيتي من العيلة

تتخلي إزاي يا أصيلة لازم تلبسي في الحيط

فتشيلي الشيلة والحجة بقيتي من العيلة

تتخلي إزاي يا أصيلة إلبسي في الحيط

إحنا يا بنات مضحوك والله علينا

وأقل حاجة بترضينا نتصالح لو حصل إيه

لو وردة بربع جنيه يحلو الكون في عنينا

اخر اعمال "مي سليم"

وكان اخر اعمال "مي سليم" في السينما هو فيلم "بنقدر ظروفك"، بطولة النجوم أحمد الفيشاوي، ومي سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعارفة عبدالرسول، وإبرام سمير، وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور، ويوسف الأسدي، إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

واخر اعمالها في الدراما هو مسلسل "المداح 4- أسطورة العودة" وهو المسلسل الذي تم عرضه في موسم دراما 2024، وضم نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، سهر الصايغ، فتحي عبد الوهاب، مي سليم، خالد سرحان، حنان سليمان، دنيا عبد العزيز، صفاء جلال، حنان يوسف، وآخرين من النجوم المتميزين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

‎