نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدو الحوض معاهم.. سيدة مصرية تستغيث من هنا الزاهد: مأجرين فلتي ومرضيوش يخرجوا منها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت سيدة استغاثة للفنانة هنا الزاهد وأسرتها بسبب قيامهم بتأجير منزلها في إحدى المجمعات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيطرتهم على الفيلا الخاصة بهم. ونشرت السيدة مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشرح الموقف.

وسردت السيدة القصة قائلة: "مساء الخير أنا بعمل الفيديو ده علشان أحكي حكاية عن أسرة في مصر حطيت شقى عمرها في بيت في كومبوند مشهور في 6 أكتوبر على أساس إنهم بيبنوه وهيسكنوا فيه هو وأولادهم، خلصوا المباني وابتدوا يحضروا إنهم يسكنوا، اضطروا يسافروا برة مصر لأن الزوج جاله شغل، فسافروا قبل ما يسكنوا في المكان".

وأضافت: "في يوم من الأيام جت مكالمة للزوج من سيدة فاضلة اسمها شيرين المنزلاوي قالت إنها عايزة تأجر المكان لأنها شافته وعجبها البيت، ف الزوج اعتذرلها وقالها مش بنفكر نأجر لأن الإيجار بيكون فيه مشاكل وتبعات مش هنقدر نهندلها وفي نفس الوقت مش ضامنين شغلنا اللي برة ده هيخلص امتى وهنحتاج البيت، ومقدرناش نلبي طلبها وخلاص افتكرنا الموضوع خلص".

وصرحت: "وخرجوا من البيت بعد كدة مش عايزة أقول إزاي بس كانت فترة عصيبة علينا جدا إنهم يخرجوا، دخلنا البيت لقينا تلفيات رهيبة، يعني مش عايزة أقول إن الأحواض وجرانيت المطبخ اتاخد مش عارفة إزاي، رفعنا قضية تانية بالتلفيات، والقضية راحت المحكمة استئناف ودرجات القضاء خدناها كلها، لأن كل مرة يرفعوا قضية مضادة، بس الحمد لله القضاء نصفنا وادانا حقنا، معانا حكم محكمة من فبراير 2024 مش عارفين ننفذه، مش عارفين نستدل لهم على عنوان لا عن طريق محاميهم ولا عن طريق الوساطة".

وقالت: "وإن أثناء ما هما قاعدين في البيت والقضية الأولى شغالة أخو السيدة شيرين المنزلاوي اتصل بينا طالب مننا بيساومنا نديلهم فلوس علشان يخرجوا من البيت، يعني أنا مش عارفة إزاي الفكرة جت في دماغهم، برضه والقضايا شغالة حاولنا نتواصل معاهم عن طريق المخرجة القديرة الأستاذة منى الأبحر إن هما يدفعوا الفلوس اللي عليهم، معرفتش توصل معاهم لنتيجة".

وأضافت: “السيدة شيرين المنزلاوي أهانت زوجي، وأديت التليفون للفنانة هنا الزاهد بتقوله أنت موت أبونا الفنان طلعت زكريا ودلوقتي عايز تموت أمنا، ف أنا مش فاهمة هي إزاي بتقوله كدة وهي عارفة إيه اللي حاصل، وأنا مش فاهمة هو مين المأذي في الموضوع”