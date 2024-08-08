أحمد السقا يقدم اعتذر رسمي لأصالة.. فماذا حدث؟

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان أحمد السقا ضيفًا، في برنامج «بيت السعد» الذي يقدمة الشقيقان المطرب أحمد سعد، الفنان عمرو سعد، الذي تم عرضها عبر شاشة MBC.

وطلب أحمد سعد من« السقا» أن يغنى، حيث قام بغناء أغنية «مبقاش أنا» للفنانة أصالة والتى تقول كلماتها: لو ما رجعتش ليا بقلبك تاني هنا، لو ماحلفتش إن الثانية في بعدي سنة، لو مأمنتش إن الجنة في حضني أنا، مابقاش أنا

وقدم السقا اعتذاره بشكل رسمي لـ أصالة صناع أغنية «مبقاش أنا»، وذلك بسبب غناءه لها

آخر أعمال أحمد السقا

ويذكر ان عرض للفنان أحمد السقا مسلسل “العتاولة” في السباق الرمضاني الماضي، والذي إستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا خلال عرضة.

أبطال مسلسل العتاولة

وشارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عدد كبير من نجوم الفن وكان من أبرزهم: أحمد السقا، وباسم سمرة وطارق لطفي، وزينة، ومي كساب، وحنان يوسف، وصلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، وسامي مغاوري، وميمي جمال، هدى الإتربي، وأحمد كشك، ومؤمن نور، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

أحداث مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.