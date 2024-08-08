معلم ذو سطوة.. تعرف على تفاصيل شخصية ماجد المصري في إش إش

القاهرة - محمد ابراهيم -



يستعد ماجد المصري لبدء تصوير دوره في مسلسل إش إش والذي يخوضون به موسم رمضان القادم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

تفاصيل دور ماجد المصري في إش إش

ويجسد المصرى ضمن أحداث العمل دور معلم ذو سطوة داخل أحد الحارات الشعبية، ويدخل في صراع مع مي عمر.

مسلسل "إش إش" في رمضان 2025

يستعد الثنائي محمد سامي ومي عمر لطرح أحدث أعمالهما، وهو مسلسل "إش إش" الذي سيتم عرضه ضمن مسلسلات رمضان المقبل 2025، وتؤدي مي عمر دور راقصة في هذا المسلسل المكون من 30 حلقة. ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا بفضل مشاركة عدد من النجوم البارزين مثل ماجد المصري، طارق النهري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، ومحمد الشرنوبي. ويبدأ تصوير حلقات المسلسل قريبًا استعدادًا لطرحه في الموسم الرمضاني المقبل.

أحدث أعمال ماجد المصري





ومن ناحية أخرى، يُعرض حاليا للنجم ماجد المصري مسلسل مفترق طرق، ويجسد خلال أحداث المسلسل شخصية عمر وهو محافظ وزوج هند صبري، ويتورط في قضايا فساد وفضائح جنسية يدخل بسببها السجن، الأمر الذي يدخل هند في أزمات عديدة وتضطر للعودة مرة أخرى إلى عملها كمحامية بعد غياب سنوات عن الحياة المهنية.



أحداث مسلسل "مفترق طرق"

ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"، وتدور أحداث المسلسل حول أليسيا فلوريك زوجة محامي كبير يدخل السجن بسبب فضيحة وقضايا فساد، وتتوالى الأحداث.