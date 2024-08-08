في هذا الموعد.. محمد علي رزق ضيفًا في برنامج "الراديو بيضحك"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان محمد علي رزق، اليوم الخميس، ضيفًا في برنامج "الراديو بيضحك"، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، والمذاع عبر إذاعة الراديو "9090"، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن الكثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني، كما يتحدث عن كواليس آخر أعماله الفنية.

ونشرت الصفحة الرسمية للراديو "9090" عبى موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنان محمد علي رزق، وعلقت عليه:" استنوا الفنان محمد علي رزق بكرة الساعة 5 في الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على الراديو 9090".

آخر أعمال محمد علي رزق



ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد علي رزق الفنية، هو مشاركته في مسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.



أبطال وصناع مسلسل "صيدالعقارب"



وشارك في بطولة مسلسل "صيد العقارب" عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: غادة عبد الرازق، الفنان رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.



أحداث مسلسل "صيد العقارب"



وتدور أحداثه حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يحمل أحداث تنوعت بين التشويق والغموض، وتجسد غادة عبد الرازق، دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، حيث تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.