النهاية.. وصفة سحرية سعيدة للأبطال

القاهرة - محمد ابراهيم -



عرضت أمس الحلقة الأخيرة من مسلسل "الوصفة السحرية" والذي حقق نجاح كبير جدا منذ أولى حلقات عرضه، وأشارت نهاية الحلقة إلى فكرة عدم وجود وصفة سحرية ثابته لكل الأشخاص، فكل علاقة بين زوجين لها الوصفة الخاصة بها.



ملخص أحداث الحلقة

بدأت الحلقة ب مراقبة أمجد "اسلام جمال" للمجموعة لمعرفة سرها وبالفعل توصل هو ومالك إلى هذا السر، وبدأو يضعان خطة للإيقاع ببثينة "سلوى محمد علي".



ينجح المحامين في إخراج بنات المجموعة بكفالة بعدما تم إثبات أن الضحية توفت بنفسها ولم يقم أحد بلمسه، وبسبب تلك المحنة تنشأ حالة ود بين نهلة “بسمة داود” وطليقها امجد ويبدأن في التقرب من بعضهم البعض، اما عن هالة فتعترف لهم بأنها ليست كاتبة كما كانوا يعتقدون وتضع كامل في رأسها عندما تعلم أنه مليونير وبالفعل تنجح في إيقاعه ويتم خطبتهما سويا.



وتنتهي الحلقة الأخيرة من مسلسل الوصفة السحرية باجتماع مجموعة للبنات والاعتراف بأنه لا يوجد وصفة معينة لزواج ناجح ولكن كل منزل يؤسس حسب طباع الثنائي، ويقطع حديثهم بثينة التي تتلقى كتاب الثراء السريع من كاتب يدعى شريف، وتدعي هي أنه صديق قديم لها، وتغلق على ضحكات الفتيات على كذبتها.

أحداث مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

ويشارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" نخبة من نجوم الفن المصري، منهم شيري عادل، رانيا منصور، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، ويُعرض المسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.