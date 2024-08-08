نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا يسري تكشف كواليس أغنية "بنت أبويا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة هنا يسري إبنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، مساء أمس، ضيفة في برنامج "أجمد 7 "، الذي تقدمه الإعلامية جيهان عبدلله، والمذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، وكشفت خلال اللقاء عن كواليس أغنية "بنت أبويا" التي قدمتها خلال أحداث مسلسل "موضوع عائلي".

وقالت هنا:" أغنية بنت أبويا جاءت فجأة، وعرضها عليّ منتج مسلسل موضوع عائلي وهو كان سمعني سابقا في أغنية اسمها ما أنتش بعيد ونشرتها على السوشيال ميديا، وأغنية أخرى للفنان عبد الباسط حمودة، وتوسم فيّ خير إن ممكن أقدم بنت أبويا وهي أغنية عاطفية للغاية، والأغنية كلها مشاعر وكان عنده أمل أني أنا اللي هعملها، من أول جملة فيها عرفت أن الأغنية دي بتاعتي، وخلال جلستنا قال لي كلماتها قررت أغنيها وتاني يوم قررت أسجلها وطلعت كما ظهرت للجمهور، الأغنية موضوعها فريد جدا ولم يقدم من قبل، وهذا رزق ربنا لي ولم أتخيل أنني ممكن أقدم أغنية زي دي والناس يعرفونني بها".

تفاصيل أغنية "بنت أبويا"



والجدير بالذكر أن أغنية "بنت أبويا" طرحت ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "موضوع عائلي 2" وأغنية "بنت أبويا" هي من كلمات منه القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي.

آخر أعمال هنا يسري



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا يسري، هو تتر مسلسل "صوت وصورة" الذي يحمل اسم "لسه نفسنا طويل" وقد حقق التتر نجاحًا كبيرًا، والتتؤ من كلمات الشاعر تامر حسين، الحان وتوزيع نادر حمدي، إنتاج شركة أروما.

أبطال وصناع مسلسل "صوت وصورة"

وضم مسلسل "صوت وصورة" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، عماد صفوت،صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.