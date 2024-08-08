السمسمية تدشن أولى عروض فرقة الإسماعيلية بصيف مطروح

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح النادي الاجتماعي بمرسى مطروح، استمرار العروض الفنية لبرنامج "صيف مطروح" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

عرض فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية يفتتح الفعاليات



استهلت الفعاليات بعرض مميز لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية في عرضها الأول لصيف مطروح، بقيادة محمد حسين. قدمت الفرقة مجموعة متنوعة من الفقرات الراقصة التي أمتعت الجمهور وتفاعل معها، تضمنت رقصات "صيادين، فاصل سمسمية، بتغني لمين يا حمام، سمسميتي، الضمة الإسماعيلاوي" أعقبها فاصل غنائي مع الفنان ماهر كمال وفقرة "التنورة"، وذلك بحضور محمد حمدي مدير فرع ثقافة مطروح وعدد غفير من أهالي مطروح والمصطافين.

ورش فنية متنوعة تعزز الأنشطة الصيفية



كما استمرت الورش الفنية اليومية حيث نفذت الفنانة نهلة عبد القادر ورشة فنية للكروشية، شارك بها عدد من رواد النادي. شرحت خلالها للمشاركين طريقة عمل الغرز الأساسية، وتقسيمات الغرز المختلفة، وطريقة استخدام أكثر من لون داخل قطعة الكروشيه الواحدة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة تنفذ أنشطة مكثفة



وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة مكثفة خلال الفترة الأخيرة، منها المشاركة الحافلة بمهرجان العلمين في دورته الثانية، بجانب انطلاق مهرجان أهالينا الصيفي بعدة محافظات والعروض الفنية بالمدن الساحلية ضمن البرنامج الصيفي والفعاليات المقدمة بقرى حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات وغيرها.