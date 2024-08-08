نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غناء شعبي ودراما حركية ضمن فعاليات صيف بلدنا بدمياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل جمهور منطقة اللسان برأس البر فقرات متنوعة مع عروض فرقة دمياط للدراما الحركية، ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من صيف بلدنا 4 بمحافظة دمياط، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برنامج الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

تفاعل الحضور مع أداء مميز لفرقة دمياط



وتفاعل الحضور مع أكثر من 15 فقرة فنية للفرقة بقيادة المخرج كريم خليل، منها "على دمياط، شخبط شخابيط، الصحاب، الجمال معاملة، علشان تكون، شر وخير، مدد، سنوحي، أصحاب الأرض، دم الشهيد، بريلا بريلا، زومبي، فتح عينك، سفينة الأحلام، امسك فى حلمك"، بحضور عمرو فرج رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، د. فادى سلامة مدير عام الفرع، د. شيماء الصعيدي مدير عام أطلس المأثورات الشعبية.

المسرح الروماني يستضيف عرض فرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية



استضاف المسرح الروماني بمدينة دمياط الجديدة بالحديقة المركزية عرضًا فنيًا لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية بقيادة الفنان أحمد إسماعيل.

استهلت الفعاليات بالمقطوعات الموسيقية، ثم قدمت الفرقة مجموعة من فقراتها الغنائية منها "على ورق الفل دلعني، مفتاح الجنة، الحلو في الفرندة، تمر حنة، هوا يا هوا، لما رمتنا العين"، كما قدمت الفرقة مديحا للنبي مع الشيخ مصطفى مصباح، واختتمت الفرقة فقراتها بالكوكتيل من الأغانى الوطنية.

استمرار معرض الكتاب وورش الأطفال ضمن الفعاليات



واستمر معرض الكتاب بالموقعين في إتاحة إصدارات قصور الثقافة بأسعار مخفضة، والورش الفنية للأطفال.

فعاليات صيف بلدنا 4 بدمياط: برنامج متكامل حتى نهاية أغسطس



فعاليات "صيف بلدنا 4" بدمياط يقيمها فرع ثقافة دمياط وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي، وتشهد ورش فنية للأطفال، ومعرض للكتاب يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور، بجانب العروض الفنية المقدمة يوميا في التاسعة مساءً حتى نهاية أغسطس الحالي.