نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صيف جمصة يواصل فعالياته وإقبال كبير على عروض الفنون الشعبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية باقة من أشهر فقراتها ورقصاتها الاستعراضية استمرارا لعروضها بمدينة جمصة، ضمن فعاليات ليالي "صيف بلدنا 4"، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار البرامج الصيفية لوزارة الثقافة، وبالتعاون مع محافظة الدقهلية.

تفاعل الجمهور مع استعراضات الفرقة بقيادة ياسر عثمان



وقدمت الفرقة بقيادة ياسر عثمان فقرات متنوعة من الاستعراضات منها "لموا الشباك، كامب شيزار، حصان، الصعيدي"، وسط تفاعل وإقبال كبير للجمهور من أبناء المدينة وزائريها.

استمرار معرض الكتاب بأسعار مخفضة



واستمر معرض للكتاب الذي يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور.

فعاليات "صيف بلدنا 4" في الدقهلية.. برنامج مكثف حتى نهاية أغسطس



فعاليات "صيف بلدنا 4" بالدقهلية يقيمها فرع ثقافة الدقهلية برئاسة د.عاطف خاطر، وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة عمرو فرج، وتقام العروض يوميا في الثامنة والنصف مساءً حتى نهاية أغسطس الحالي.

أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة تشمل مهرجانات ومشاريع ثقافية



وتشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة مكثفة خلال الفترة الأخيرة، ومنها المشاركة الحافلة بمهرجان العلمين في دورته الثانية، بجانب الاستعداد لانطلاق مهرجان أهالينا الصيفي بعدة محافظات، والعروض الفنية بالمدن الساحلية ضمن البرنامج الصيفي، والفعاليات المقدمة بقرى حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات وغيرها من الفعاليات.