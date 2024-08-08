في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ أبو بكر عزت

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الخميس 8 أغسطس ذكرى ميلاد الفنان الراحل أبو بكر عزت، والذي تميز بخفة ظله وذكاؤوه، واشتهر بالشرير الظريف، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية له.



نشأة أبو بكر عزت

ولد أبو بكر عزت في حى السيدة زينب، ودرس في المدرسة الخديوية، وتخرج فى قسم الاجتماع كلية الآداب بجامعة القاهرة، بدأ مشواره الفني من خلال المسرح المدرسي، فقدم مسرحية الفضائح للمخرج كمال يس، ثم تطورت علاقته بالمسرح أثناء دراسته بكلية الآداب، وفي عام 1959م التحق بمعهد التمثيل، وعقب تخرجه انضم إلى فرقة المسرح الحر عام 1959.

بدايته الفنية



بدأ أبو بكر عزت مشواره الفني من خلال تنقله بين عدة فرق مسرحية، منها مسرح الريحاني ومسرح التليفزيون، وشارك في عدة أعمال مسرحية، منها: الدخول بالملابس الرسمية، دبور، الدلوعة".



أبرز المحطات الفنية لـ ابو بكر عزت

قدم الفنان أبو بكر عزت مسيرة حافلة بالأعمال الجميلة والمميزة وتصل إلى 50 فيلم و15 مسلسل، ومن أبرزهم في السينما: "الحرامي، زوجة لخمس رجال، 13 كدبة وكدبة، أفواه وأرانب، عذراء وثلاث رجال، أصدقاء الشيطان، دموع صاحبة الجلالة، الزمن والكلاب، شقاوة بنات، وغيرها

اشتهر بتقديم دور الفتى الوسيم، والنصاب، والعاشق، والشرير خفيف الظل، وكذلك لعب دور عمدة في الأرياف في مسلسل “شعاع من الأمل”، وبلغ عدد ما قدمه من أعمال نحو ٢٠٠ عملًا فنيًا، كما شارك في عدة أعمال من تأليف زوجته الكاتبة كوثر هيكل.

زيجات أبو بكر عزت

تزوج الفنان الراحل أبو بكر عزت من الكاتبة كوثر هيكل واستمر زواجهما الناجح لمدة ٤١ عاما، وقد رزقهما الله باثنين من البنات وقبل وفاته احتفل الفنان أبو بكر عزت بعيد زواجه الحادي والأربعين، وقد طلب من أحد محال الزهور الكبرى أن ترسل باقة زهور كبيرة إلى منزله، لكن وقت وصول الزهور أصيب هو بأزمة قلبية حادة.



وفاة أبو بكر عزت

توفي الفنان أبوبكر عزت عام 2006م عن عمر الـ73 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة خلال توجهه إلى موقع تصوير آخر مسلسلاته.

