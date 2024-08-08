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أحمد جودة - القاهرة - شيرين عبد الوهاب تطلب النجدة من حسام حبيب بعد تصاعد الخلافات

شيرين عبد الوهاب تطلب النجدة من حسام حبيب بعد تصاعد الخلافات، بعد فترة من الهدوء النسبي، عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب لتتصدر العناوين من جديد، حينما أطلقت تصريحات صادمة تستنجد فيها بالجهات المعنية بسبب تصاعد الخلافات مع زوجها السابق حسام حبيب، مما دفعها لطلب المساعدة بشكل علني.

تنشر لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية لقرائها في السطور التالية كافة التفاصيل حول أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وقصة قيام حسام بسرقة ممتلكاتها.

آخر تطورات علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت تمر بفترة هدوء نسبي بعد إلغاء آخر حفلاتها وحل الأزمة التي نشبت بينها وبين زوجها السابق، حسام حبيب، إثر تعرضها للاعتداء الجسدي منه وتنازلها عن المحضر الذي كانت قد حررته ضده.

ولكن، في مساء الثلاثاء الماضي الموافق 6 أغسطس 2024، فاجأت شيرين جمهورها بتصريحات جديدة أدلت بها لوسائل الإعلام، تعبر فيها عن خوفها وتطلب المساعدة من حسام حبيب، مؤكدة أنه ما زال يشكل تهديدًا لها.

حسام حبيب يسرق ممتلكات شيرين عبد الوهاب

شيرين كشفت أن حسام حبيب قام بسرقة ممتلكات خاصة بها، منها سيارة فاخرة من نوع "رانج روفر"، وساعتان من ماركة "رولكس"، بالإضافة إلى خزينة تحتوي على مبالغ مالية كبيرة، بالرغم أنها لم تقدم بلاغًا رسميًا بالسرقة، إلا أنها أبدت أسفها لعدم اهتمامها الكافي بحماية مقتنياتها.

حسام حبيب يطالب بمبلغ 200 ألف دولار نظير عمله في إدارة أعمال شيرين خلال السنوات الماضية

وأضافت شيرين أن حسام طالبها بمبلغ 200 ألف دولار نظير عمله في إدارة أعمالها خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي وافقت عليه وقامت بتحويل المبلغ له، على الرغم من اعترافها بأنه لم يقدم إدارة حقيقية تبرر هذا المبلغ، حيث وصفت دوره بأنه كان مجرد مساهمة بسيطة في صعودها على المسرح.

وفي محاولة منها لإنهاء هذه الأزمة التي أثرت سلبًا على صحتها النفسية، دفعت شيرين المبلغ المطلوب وتنازلت عن أي إجراءات قانونية ضده، إلا أن حسام لم يتوقف عن تهديدها، مما زاد من تعقيد وضعها النفسي ودفعها للانعزال وإلغاء حفلاتها والابتعاد عن الأضواء.