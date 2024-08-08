بهذه الطريقة.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنة شقيقها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت المطربة اللبنانية نانسي عجرم على الاحتفال بعيد ميلاد ابنة شقيقها نبيل عجرم، في حفل عائلي ضم مجموعة من أصدقائهم المقربين، وقد شاركت جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، صورًا خاصة من الحفل، مهنئة ابنة شقيقها بعيد ميلادها الأول.

استعدادات نانسي عجرم لحفل غنائي في السعودية

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية يوم 16 أغسطس الجاري، وذلك ضمن جولتها في المملكة.

من المقرر أن يتم فتح باب حجز التذاكر للحفل بداية من اليوم، على أن يشاركها في الحفل الفنان عايض.

تألق نانسي عجرم في حفل ليلة وردة

وتألقت نانسي عجرم في حفل "ليلة وردة" بإطلالتين مميزتين، في الإطلالة الأولى، ارتدت فستانًا باللون الأسود مرصعًا بالذهبي من تصميم مصمم الأزياء العالمي جان لويس صبحي، حيث أبرز جمالها الساحر مع تسريحة شعرها البني المنسدل والمكياج البني اللافت.

أما في الإطلالة الثانية، فقد ارتدت فستانًا أسودًا مزينًا بنقوش الدانتيل من تصميم مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، وبلغ سعره 34 ألف ريال سعودي، أي نحو نصف مليون جنيه.

تقدير نانسي عجرم لحفل وردة والهيئة العامة للترفيه

عبرت نانسي عجرم عن سعادتها بالمشاركة في حفل تكريم الفنانة وردة، حيث قالت: "مسا الخير ومسا جدة ومسا وردة اللي جمعتنا بليلة تشبه حلا صوتها، كلنا ربينا وحبينا واتفرقنا واتصالحنا على أغانيها، والليلة بنكرمها سوا. بعد كل ليلة تكريم في المملكة، نعود ونتساءل وماذا بعد؟ لنتفاجأ بليلة تنافس التي سبقتها بالإبهار والجمال. شكرًا لهيئة الترفيه التي غيرت مفهوم الحفلات في عالمنا الفني، ومعالي المستشار همتك هي الحافز لتقديم الأفضل".

كما توجهت نانسي بالشكر الخاص للسعودية، قائلة: "بعد كل حفلة وليلة تكريم بالسعودية نقول ماذا بعد، ونعود لنرى أن الليلة الجديدة تنافس السابقة واللي بعدها. هيئة الترفيه بالمملكة غيرت معالم الفن في عالمنا ووطنا العربي، شكرًا للمستشار تركي آل الشيخ وشكرًا لهيئة الترفيه".