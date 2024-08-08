اليوم... مروة ناجي تحيي حفلًا غنائيًا في الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة مروة ناجي لأحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى الإسكندرية من ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي، حيث شاركت "مروة" جمهورها بالبوستر الرسمي للحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام ".



وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيه: "حبايبي الغاليين في الإسكندرية وحشتوني جدا، وهستناكم النهاردة نغني وننبسط سوا في دار الأوبرا الإسكندرية الساعة ٨ونصف".



تعليقات الجمهور على منشور مروة ناجي



وفور مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما متميزة، ناطرينك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال مروة ناجي

جدير بالذكر أن آخر أعمال مروة ناجي، هي أغنية معلش، والتي طرحتها خلال الفترة الماضية، عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية، ومحطات الراديو.

أغنية معلش، من كلمات محمد صالح اللباد، ألحان زياد وائل، توزيع محمد مزيكا، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



