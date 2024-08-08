محمد عطية يحتفل بتصدر أغنية البطيخ تريند "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان محمد عطية،بتصدر أغنية البطيخ تريند يوتيوب، حيث شارك جمهوره ببوستر الأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:"أغنية البطيخ حققت أكتر من مليون مشاهدة في 3 أيام ومن أعلى 10 أغاني في ترند الموسيقى المصري على يوتيوب، لو لسه ما سمعتوش الأغنية، اسمعوها".



تعليقات الجمهور على منشور محمد عطية

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ربنا يحمي اخواتنا الفلسطينين، وغيرها من التعليقات.



تفاصيل أغنية البطيخ

أغنية البطيخ، من توزيع شربل مزرعاني، وألحان محمد عطية، وإخراج ربى نور الدين، وإنتاج A+Plus Music وأنس نصري.



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: أنت نجم في إعلاناتك بس أنا سلطان زماني، أنت عايش طول حياتك على أمل تاخد مكاني، أحمر أخضر أبيض أسود ألواني تخليك تعاني، أنت لو فهمك تقيل عادي جدًا أقولها تاني، اسمي قبلك من سنين شوفه حتى على الخرايط، مهما تدفع في الكاشات مهما يابا تجيب وسايط، اسمي أكبر من كيانك إنت ليه محروق وشايط البطيخ.