مي سليم تستعد لطرح أحدث أعمالها الغنائية الجديدة "أخينا"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة مي سليم، لطرح أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "أخينا"، حيث شاركت جمهورها بصورة البوستر الدعائي للألبوم من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت عليه:" قريبًا على جميع منصات الاستماع".

وظهرت مي، على البوستر الدعائي لـ ألبومها الجديد أخينا بإطلاله ناعمة ممزوجة بالأنوثة والجرأة مرتدية فستان باللون الأبيض مكشوف الكتفين، ومن الناحياة الجمالية اعتمدت مكياج يناسب إطلالتها الساحرة، وأختارت أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلًا بين كتفيها.



تعليقات الجمهور على منشور مي سليم

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ناطرينك.



آخر أعمال مي سليم

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مي سليم فيلم بنقدر ظروفك، بطولة النجم أحمد الفيشاوي، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية



أبطال فيلم بنقدر ظروفك

فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن إنتاج وتأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.



ودارت أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش (حسن) وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار والاحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ومدى قدرة الحب على الصمود في هذه الأجواء.

