نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأحمر.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة هنا الزاهد



وظهرت هنا الزاهد في الصور وهي ترتدي فستان قصير باللون الأحمر مفتوح من الصدر، مع تسريحة شعر ذيل الحصان، وحازت الصور على الكثير من الإعجاب من المتابعين.

"إن غاب القط"

وفي سياق آخر تتعاون هنا الزاهد لأول مرة مع آسر ياسين في عمل سينمائي جديد بعنوان "إن غاب القط"، وخلال الفترة الحالية يقومون فريق العمل بالتحضيرات الأولى استعدادًا لبدء التصوير الفترة المقبلة، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقية الأبطال المشاركين في العمل على أن يبدأ التصوير مع بداية النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، وفيلم إن غاب القط من إخراج سارة نوح، وتأليف أيمن وتار.

هنا الزاهد تستعد لـ ري ستارت

فيلم ري ستارت هو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.



فريق عمل فيلم ري ستارت

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



آخر أعمال هنا الزاهد

يشار أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي شاركت في بطولته مع الفنان هشام ماجد، وحقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه في السينمات.