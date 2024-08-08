محمد عطية: الغنا أذواق وهكرر تجربة الراب تاني وردود فعل الغزاوية فرحتني

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان محمد عطية على ردود الفعل المتباينة حول أغنيته الجديدة "البطيخ" في مداخلة هاتفية مع زهرة رامي في برنامجها سيبها دايرة عبر محطة راديو إنرجي ٩٢.١.

محمد عطية يكشف تفاصيل اغنيته الجديدة

وقال محمد عطية إنه استغرق شهرين في كتابة كلمات الأغنية حتى ينتقي ألفاظا لا يتم حظرها على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقق الرسالة المطلوبة.

وأشار محمد عطية إلى أن اختياره أن تكون الأغنية بطريقة " الراب" لأنه يمنح مساحة أكبر في اختيار الكلمات وحرية في الكتابة ليست متاحة في الشعر الغنائي المعتاد.

وأكد محمد عطية في تصريحاته لراديو إنرجي على أنه سعيد بالتجربة وردود الفعل خاصة التي وردت إليه من غزة وتفاعل الشعب الفلسطيني معها.

وكشف رغبته في تكرار تجربة الغناء بطريقة الراب خاصة أنه يكتب كلمات أغنياته بنفسه، مشيرا إلى أن الغناء "أذواق" ومن الطبيعي أن يعجب البعض بها والآخر ينتقدها.



