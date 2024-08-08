رامي جمال يتصدر تريند يوتيوب بأغنية "مش عايشين"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر النجم رامي جمال قوائم تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد طرح أغنيته الجديدة "مش عايشين".

وطرح "جمال" أغنية مش عايشين، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، أمس الأربعاء، وتخطت الأغنية حاجز الـ 100 ألف مشاهدة، لذلك تصدرت قائمة المحتوى الأكثر رواجًا على يوتيوب.



آخر أعمال الفنان رامي جمال





وكان رامي جمال، قد طرح مؤخرًا أغنية "برود ببرود"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات أحمد العزب، ألحان محمود أنور، توزيع ومكس وماستر محمد ياسر.

كلمات أغنية "برود ببرود" لـ رامي جمال





برود ببرود عليا بـ إيه؟.. أكون جنبك ومش موجود.. معنديش خلق أو مجهود.. دي ماتت والكلام خلصان.. يا ريت متجيش يا سيدي.. احسبها وكأنك متعرفنيش.. صراحة بقيت متلزمنيش.. ولا لازمني اللي بينا زمان.. برود ببرود عليا بـ إيه؟.. أكون جنبك ومش موجود.. معنديش خلق أو مجهود.. دي ماتت والكلام خلصان.. يا ريت متجيش يا سيدي.. احسبها وكأنك متعرفنيش.. صراحة بقيت متلزمنيش.. ولا لازمني اللي بينا زمان.. قويت ومشيت.. موقفتش حياتي عليك.. ولا استنيت ده أنا..استعوضت ربنا فيك.. أنا أجمل حاجة تحصلك.. برغم إني مزيدتش بيك.. فمجنون مين موصلك.. في يوم هضعف واضيع بعديك.. طريق بنهيه مفارقك قلبي.. بكره هتيجي تبكي عليه.. متلجألوش ولو فيك إيه.. وممنوع يبقى بينا سلام.. شبعت عتاب وليه استنى.. صدق وعود من الكداب.. بلاها ولسه بينا حساب.. راجعلي أكيد مع الأيام.. قويت ومشيت.. موقفتش حياتي عليك.. ولا استنيت ده أنا.. استعوضت ربنا فيك.. أنا أجمل حاجة تحصلك.. برغم إني مزيدتش بيك.. فمجنون مين موصلك.. في يوم هضعف واضيع بعديك.