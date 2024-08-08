نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد علي رزق يكشف كواليس مشاركته في مسلسل "صيد العقارب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان محمد علي رزق، اليوم الخميس، ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى، في برنامجها "الراديو بيضحك"، المذاع عبر إذاعة الراديو "9090"، وكشف خلال اللقاء عن كواليس شخصيته في مسلسل "صيد العقارب"، كما تحدث عن أصعب مشاهد العمل.

وتحدث "رزق" عن شخصية مصطفى ضرغام في مسلسل "صيد العقارب" ،قائلا:"أنا كنت هعمل دور تاني خالص، وفجأة جالي مكالمة أن انت هتعمل دور مصطفى ضرغام، وكان فاضل أسبوعين على التصوير، اتخضيت جدا لأن طوال قرأتي للسيناريو وأنا مدرك أن أصعب دور هو دور مصطفى ضرغام ".

وتابع عن تحضيراته للشخصية، قائلا: "جبت فيديوهات من اليوتيوب عن دكاترة بتتكلم عن مرض الشلل الدماغي، وجبت مراحل المرض الخمس، واختارت تجسيد المرحلة المناسبة للشخصية وهي المرحلة الثانية من المرض، وهي الإعاقة في الجانب الأيمن من الجسم".

وأضاف عن تأثير الشخصية على حياته الخاصة، قائلا:" مراتي شافت الويل والله العظيم، قبل ما تساعدني في التدريب طردتها هي وابني يحيى من البيت، وقلت لها خدي شنطتك وشنطة يحيى وعايز أصحى الصبح ألاقي البيت فاضي لمدة 3 أو 4 أيام، إلى أن قدرت أحضر شخصية مصطفى ضرغام وأتمكن منها".

أبطال وصناع مسلسل "صيد العقارب"

وشارك في بطولة مسلسل "صيد العقارب" عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: غادة عبد الرازق، الفنان رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

أحداث مسلسل "صيد العقارب"

وتدور أحداثه حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يحمل أحداث تنوعت بين التشويق والغموض، وتجسد غادة عبد الرازق، دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، حيث تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال